POL-UL: (BC) Laupheim - Jugendliche stehlen Fahrrad

Am Sonntag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Laupheim einen Fahrraddiebstahl.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl am Westbahnhof der Polizei. Er beobachtet, wie drei Jugendliche das Schloss an einem Fahrrad knackten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Rad in Richtung Untersulmetingen. Die mutmaßlichen Diebe bemerkten den Zeugen und warfen das Mountainbike in ein Gebüsch. Dann flüchteten sie in Richtung Baggersee. Die Polizei fahndete nach den Jugendlichen und traf drei Verdächtige im Alter von 14-, 15- und 16 Jahren beim Baggersee an. Angaben zum Diebstahl machten sie bislang nicht. Das Polizeirevier Laupheim stellte das Rad im Gebüsch sicher und nahm die Ermittlungen auf. Unklar ist, wie die Jugendlichen das Schloss öffneten. Auch der Eigentümer des Mountainbikes der Marke KS Cycling, Modell Heist, muss noch ermittelt werden.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

