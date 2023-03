Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi TT am Friedhof Schildesche aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntagvormittag, 19.03.2023, brach ein Unbekannter einen Pkw auf, der am Friedhof in der Niederfeldstraße, nahe des Eingangs, geparkt stand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr hielt sich eine 56-jährige Bielefelderin zusammen mit ihrer 79-jährigen Mutter auf dem Friedhof Schildesche auf. Als sie zu ihrem geparkten Audi zurückgingen, bemerkten sie, dass eine Pkw-Scheibe eingeschlagen und eine schwarze Handtasche gestohlen worden war. Darin enthalten: Bargeld, persönliche Dokumente, ein Blindenstock und ein Mobiltelefon.

Drei Stunden nach der Tat wurde die gestohlene Handtasche im Margarethenweg aufgefunden. Es zeigte sich, dass der Dieb lediglich das Handy aus der Tasche entnommen hatte.

Ein unbekannter Radfahrer wurde im Zeitraum des Tatgeschehens bemerkt und gilt als tatverdächtig. Der Mann soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine blaue Hose.

Die Polizei erinnert daran, dass Wertsachen generell nicht in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Denn auch ein abgeschlossener Pkw ist kein Tresor, indem Bargeld oder elektronische Gegenstände sicher sind.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Radfahrer beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell