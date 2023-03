POL-BI: Polizei stellt Räuber-Trio

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ummeln - In der Nacht auf Sonntag, 19.03.2023, hatte es ein Einbrecher auf einen Schuppen am Bohlenweg abgesehen. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Tor gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Anglerteich mit Werkzeughütte. Anschließend brach er die Tür zum Schuppen auf. Er entnahm unter anderem zehn Angeln und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu ...

mehr