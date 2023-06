Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 03:03 Uhr, befuhr ein 31jähriger Skodafahrer die B312 von Ringschnait in Richtung Biberach. Kurz vor der Einmündung nach Winterreute geriet der 31jährige in der langgezogenen abfälligen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den unbefestigten ...

