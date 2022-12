Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Höhfröschen (ots)

Im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr des 06.12.22 und 09.00 Uhr des 07.12.22 kam es in der Hauptstraße in Höhfröschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Opel Astra wurde hierbei ordnungsgemäß in genannter Straße in Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt, als ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den linken Außenspiegel, vermutlich durch fehlenden Sicherheitsabstand, beschädigte. Der Schaden wurde in der Folge nicht gemeldet und der Unfallverursacher setzte seine Fahrt offensichtlich unbeirrt fort. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 250 Euro am geparkten Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell