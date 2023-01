POL-PDTR: Parkplatzrempler mit anschließender Flucht

Saarburg (ots) - Am 05.01.2023 kam es in der Zeit von 16:00 bis 16:30 Uhr auf dem Parkplatz der ALDI Filiale in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Die unbekannten Täter zerstachen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beide Reifen der Beifahrerseite eines blauen Skoda. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/91550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion ...

