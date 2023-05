POL-KB: Vöhl - Pkw-Brand mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Korbach (ots) - Bad Wildungen-Reinhardshausen: In der Nacht zum Sonntag kam es in Reinhardshausen zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Ein zunächst unbekannter Täter hatte mit einem Spaten eine Seitentür zu dem Lokal in der Quellenstraße aufgebrochen und dort anschließend Bargeld entwendet. Nachdem der Einbruch am Sonntagvormittag von Verantwortlichen entdeckt und die Polizei gerufen worden war, nahmen Beamte der ...

mehr