Polizei Korbach

POL-KB: Festnahme nach Einbruch in Gaststätte in Reinhardshausen

Korbach (ots)

Bad Wildungen-Reinhardshausen: In der Nacht zum Sonntag kam es in Reinhardshausen zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Ein zunächst unbekannter Täter hatte mit einem Spaten eine Seitentür zu dem Lokal in der Quellenstraße aufgebrochen und dort anschließend Bargeld entwendet. Nachdem der Einbruch am Sonntagvormittag von Verantwortlichen entdeckt und die Polizei gerufen worden war, nahmen Beamte der Polizeistation Bad Wildungen die Ermittlungen auf. Dabei konnten die Polizisten Zeugen ausfindig machen, die gegen 4:40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht und einen Verdächtigen gesehen hatten. Die Beschreibung dieses Mannes sowie weitere Hinweise aus der Bevölkerung führten im Laufe des Sonntags schließlich aufgrund fortgesetzter Ermittlungen zur Festnahme eines 50 Jahre alten Tatverdächtigen in einer anderen Gaststätte in Reinhardshausen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, offenbar auch in einer nahe gelegenen Pension eingemietet, ohne dafür zahlen zu können. Aus diesem Grund muss er sich nun neben dem Einbruch auch wegen Einmietbetruges verantworten. Nach seiner Festnahme brachten die Beamten den 50-Jährigen auf die Dienststelle, da er wegen Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell