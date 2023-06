Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugin hilft nach Unfallflucht

Eine mutmaßliche Unfallflüchtige ermittelte die Polizei am Samstag in Heidenheim nach dem Hinweis einer Frau.

Gegen 13.45 Uhr sah die Zeugin auf einem Parkplatz im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim einen Unfall. Eine ältere Frau war in der Straße Am Kalkwerk beim rückwärts Ausparken mit ihrem VW gegen einen geparkten Smart gefahren. Die Seniorin streifte an dem linken Heck des Smarts entlang und fuhr anschließend weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin beobachtete den Unfall und merkte sich das Kennzeichen. Allerdings verpasste sie die Rückkehr des Smartbesitzers, um diesem vom Unfall zu berichten und das Kennzeichen des flüchtigen VW mitzuteilen. Später meldete sich die Zeugin bei der Polizei und teilte das Kennzeichen des VW mit. So ermittelte die Polizei die mutmaßliche 83-jährige Verursacherin schnell. Allerdings fehlen der Polizei Angaben zu dem Besitzer des Smart. Dieser soll sich beim Polizeirevier Heidenheim unter Tel. 07321/322430 melden. Der Sachschaden an dem VW beträgt mehrere hundert Euro. Wie hoch der Schaden an dem Smart ist, muss noch ermittelt werden.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen, sodass die Besitzerin des beschädigten Wagens nicht auf ihrem Schaden sitzen bleibt. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

