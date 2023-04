Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: E-Rollerfahrt auf Bahnsteig führt zu mutmaßlichen Drogenhändler mit Messer

Stendal (ots)

Am Freitag, den 14. April 2023 bemerkte eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Stendal gegen 14:00 Uhr, wie ein Mann auf dem stark frequentierten Bahnsteig 1 rücksichtslos mit seinem E-Roller zwischen den Reisenden entlangfuhr. Die Einsatzkräfte hielten den Mann an, forderten ihn auf, von dem Roller zu steigen und führten eine Gefährderansprache durch. Der 20-jährige Deutsche war nicht einsichtig und gab an, sich nicht ausweisen zu können. Daraufhin sollte er für die Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen werden. Auf dem Weg dorthin versuchte der Deutsche erneut auf seinen Roller zu steigen und zu flüchten. Dies wurde durch die Bundespolizisten unterbunden. Sie hielten ihn fest und er versuchte erneut, sich aus dem Griff zu winden, um die Flucht zu ergreifen. Daraufhin musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dass er allen Grund hatte, der polizeilichen Maßnahme zu entgehen, wurde während der sich anschließenden Durchsuchung des Mannes und seiner Sachen auf der Wache schnell klar: Die Bundes-polizisten fanden neben einem Einhandmesser, eine geringe Menge vermutlich Cannabis, über 9 Gramm vermutlich Haschisch, einen Grin-der, eine Feinwaage sowie über 2000 Euro in kleinen Scheinen bei dem Mann. Die Sachen wurden allesamt gemeinsam mit seinem Handy be-schlagnahmt. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner ermittelten Per-sonalien ergab, dass der Tatverdächtige bereits als Betäubungsmittel-konsument- und Händler polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der E-Roller nicht versichert war. Dementsprechend kam es zu diversen Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Eisenbahnbetriebsordnung, das Waffen-, Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz sowie eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

