Polizei Bochum

POL-BO: Straßenbahn kollidiert mit Lkw - Bochumer Straße zeitweise komplett gesperrt

Bochum (ots)

Im Bereich Bochumer Straße / Geitlingstraße in Wattenscheid kam es heute, 12. Juli, gegen 7.05 Uhr zur Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 302 und einem Entsorgungsfahrzeug. Mehrere Personen wurden verletzt.

Ein 33-jähriger Straßenbahnfahrer befuhr mit der Linie 302 die Bochumer Straße in Richtung Bochum-Zentrum. In Höhe der Hausnummer 52 stand ein Entsorgungsfahrzeug am linken Fahrbahnrand, um eine Straßenbahn in Richtung Wattenscheid passieren zu lassen. Zwei Mitarbeiter waren mit Ladetätigkeiten beschäftigt und befanden sich außerhalb des Fahrzeugs.

Es kam zur Kollision, durch deren Wucht der Lkw zur Seite in ein geparktes Auto geschoben wurde.

Der Straßenbahnfahrer (46) kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Lkw-Fahrer (32) wurde stationär aufgenommen. Drei Fahrgäste aus der Straßenbahn erlitten leichte Verletzungen.

Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Bochumer Straße wurde während der Unfallaufnahme bis gegen 9.15 Uhr im Bereich der Kollisionsstelle komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell