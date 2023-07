Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (63) kollidiert mit drei geparkten Pkw und wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Dahlhausen am Dienstagabend, 11. Juli, ist ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er war zuvor mit drei geparkten Pkw kollidiert.

Gegen 20.55 Uhr war der 63-jährige Bochumer mit seinem Auto auf der Kassenberger Straße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben habe die Bremse seines Fahrzeuges plötzlich nicht mehr funktioniert, sodass er von der abschüssigen Straßenführung in Höhe der Einmündung Kassenberger Straße/Kassenberger Straße nach links in eine Sackgasse fuhr. In Höhe der Hausnummer 32 kollidierte er mit drei geparkten Fahrzeugen, bis der Pkw schlussendlich zum Stillstand kam.

Der Bochumer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell