POL-BO: Sicher unterwegs mit dem Rollator: Aktionstag der Ordnungspartner Verkehr am 12. Juli in Bochum

Bochum (ots)

Sicher unterwegs mit dem Rollator: Auch in dieser Woche findet wieder ein Rollator-Aktionstag der Ordnungspartner Verkehr statt. Termin ist am Mittwoch, 12. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr am Rathaus, Willy-Brandt-Platz, in Bochum-Mitte. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Inhalte des Aktionstags:

- Praxistraining am Rollator-Parcours der Polizei Bochum und im Linienbus der Bogestra - Überprüfung der Bremsen und Höheneinstellung des Rollators - Beratung durch den Sicherheitsberater und das Seniorenbüro - Hör-, Seh- und Reaktionstest durch die Verkehrswacht

Weitere Informationen gibt es bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum unter der Rufnummer 0234 909-5126.

