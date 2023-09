Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr kam es in der "Appenweierer Straße" zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger fuhr aus Oberkirch kommend in seinem Ford in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Kurz vor dem Bahnübergang kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau, sodass der Ford-Lenker abbremsen muss. Eine hinter ihm fahrende 37-Jährige erkannte das Ende des Rückstaus, mutmaßlich aufgrund von Ablenkung, zu spät und fuhr mit ihrem Volkswagen ungebremst auf den vor ihr befindlichen Wagen auf. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell