Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht mit hohem Sachschaden

Roßleben (ots)

Die Fahrerin eines Ford befuhr den Hasenwinkel. Ihr entgegen kam eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger. Aufgrund der Überbreite kollidierte der Führer der Zugmaschine mit dem Pkw. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Führer der Zugmaschine verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Pkw zu kümmern. Wer Angaben zum Fahrer und/oder Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

