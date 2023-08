LPI-NDH: Geflüchtet

Artern (ots) - Zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 13:15 Uhr wurden aus einem Kellerverschlag und dem Kellervorraum in der Straße der Jugend ein Damenrad sowie Angelequipment entwendet. Wer Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

