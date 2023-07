Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter raubt Bargeld - Zeugensuche

Viersen (ots)

Am Mittwochmittag, um 13:30 Uhr, sprach ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einen 83-jähirgen Viersener an und bat um Kleingeld. Der Viersener befand sich auf dem Parkplatz an der Petersstraße in Viersen und saß in seinem Auto. Nachdem der Unbekannte mehrfach durch das offene Fenster nach Kleingeld fragte aber kein Geld bekam, öffnete er die Autotür und stellte sich vor den 83-Jährigen. Er griff nach der Geldbörse. Es kam zu einem Gerangel zwischen beiden Männern. Der Viersener konnte die Geldbörse jedoch festhalten.

Der unbekannte Mann flüchtete anschließend in Richtung Labersartstraße. Dem Geschädigten fiel danach auf, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag aus der Brieftasche gestohlen wurde.

Er beschreibt den Täter als männlich, ca. 50 Jahre alt, 165cm groß, leicht korpulenter Statur und mit kurzen, schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise. Haben Sie den Mann oder die Tat gesehen? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (654)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell