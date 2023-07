Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw-Brände in Viersen - Kripo bittet um Hinweise

Viersen

In der Nacht zu Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Stellen gerufen, an denen Autos in Flammen standen. Gegen 00.30 Uhr brannte auf der Gerberstraße ein neuer Audi Q7 E-Tron, der zusammen mit anderen Autos gleichen Typs auf einem Transporter stand. Die Feuerwehr, die schnell zur Stelle war, verhinderte, dass der Brand auf die anderen Autos übergreifen konnte. Ob möglicherweise ein technischer Defekt in dem E-Tron brandursächlich ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 01.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Brand gerufen. Auf der Straße 'Berliner Höhe' standen auf einem öffentlichen Parkplatz mehrere Autos in Flammen. Drei Fahrzeuge brannten aus, drei weitere, darunter ein Wohnmobil, wurden teils stark beschädigt. Hier geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte über die 02162/377-0. /wg (653)

