POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Zwei Schwerverletzte Motorradfahrer - Schwere Verletzungen zogen sich in der Nacht auf Samstag ein Motorradfahrer und sein Sozius zu.

Gegen 01:15 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seiner Suzuki auf der L260 von Unterkirchberg nach Wiblingen. Als Sozius saß sein 22-jähriger Kumpel mit auf der Maschine, der keinen Helm trug. In einer Rechtskurve kam der Biker nach links von der Fahrbahn ab und stach mit der Front in den dortigen Grünstreifen ein. Beide Männer wurden vom Motorrad geschleudert und erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in Krankenhäuser. Der Sachschaden an der Suzuki beträgt etwa 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der 28-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

