LPI-NDH: Brand beim Strohpressen

Artern (ots) - Von einem Pkw wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schönfelder Straße eine Kennzeichentafel KYF-R 278 abgeschraubt. Angaben zum Täter und zum Verbleib werden an die Polizeistation Artern erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

