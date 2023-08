LPI-NDH: Mit Messer und Waffe unterwegs

Eichsfeld (ots) - Am Sonntag, den 13.08. gegen 03:40 Uhr kam es bei der Kirmes in Bodenrode nach einem verbalen Streit zu einer Schlägerei. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt. Zeugen der vorangegangenen Streitigkeit, sowie der Schlägerei mögen sich bitte bei der PI Eichsfeld melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

mehr