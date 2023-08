Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verätzungen an den Händen - Polizei ermittelt nach Vorfall in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

In Neustadt-Glewe hat sich ein 7-jähriger Junge am Dienstag vergangener Woche Verätzungen an den Händen zugezogen. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es dazu kommen konnte. Nach Angaben des Kindsvaters sei der 7-Jährige beim Spielen an einem Trampelpfad nahe der Otto-Lilienthal-Straße zunächst ins Gras gefallen. Unmittelbar darauf sei es an den Händen des Jungen zu Rötungen, Schwellungen und Bläschenbildung gekommen. Der Siebenjährige lief daraufhin nach Hause. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Der Vorfall wurde der Polizei am Montag dieser Woche mitgeteilt. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die betreffende Stelle an dem Trampelpfad eingehend untersucht, jedoch keine Auffälligkeiten bezüglich gefährlicher bzw. ätzender Substanzen feststellen können. Zur Feststellung möglicher Fremdstoffe hat die Kriminalpolizei mehrere Bodenproben entnommen, die nun dem hiesigen Landeskriminalamt zur weiteren Untersuchung übergeben werden. Zudem hat das zuständige Ordnungsamt Kenntnis über diesen Vorfall. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

