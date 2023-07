Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat in Elena aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Eldena (ots)

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Eldena in der Nacht zum Montag sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Der am Karl-Marx-Platz aufgestellte Automat wurde von unbekannten Tätern zunächst gewaltsam geöffnet. Anschließend stahlen die Diebe daraus Bargeld und Zigaretten. Wie viel Bargeld bzw. Zigaretten den Tätern dabei in die Hände fielen, ist derzeit noch nicht genau geklärt, jedoch geht die Polizei von einem vorläufig geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro aus. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust kam zum Einsatz und sicherte Spuren der Tat. Zudem nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

