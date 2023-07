POL-LWL: PKW in Ludwigslust gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Goldberg (ots) - In einer Kleingartenanlage in Goldberg ist am späten Donnerstagabend ein kleines Gartenhäuschen durch ein Feuer zerstört worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Wodurch die etwa 10 Quadratmeter große Gartenlaube in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Jedoch wird Brandstiftung vermutet. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche zum ...

mehr