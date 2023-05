Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Grundschule

Baden-Baden (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher Zutritt zu einer Grundschule in der Baden-Badener Innenstadt. Die Täterschaft öffnete gewaltsam eine Türe an der Rückseite des Gebäudes und drang so wahrscheinlich in die Schule ein. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unklar. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell