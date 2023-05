Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einem Vorfall, der sich im Bereich einer Gaststätte am Bahnhof Kehl in der vergangenen Nacht zwischen 0:30 Uhr und 3 Uhr zugetragen haben soll, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 51 Jahre alter Mann von einem arabisch aussehenden kräftigen Mann, der ungefähr 180 cm groß sein soll, mit einem Messer bedroht und dazu genötigt worden sein, am dortigen Geldautomat einen dreistelligen Bargeldbetrag abzuheben und diesen auszuhändigen. Der Angreifer wird weiter wie folgt beschrieben: Schwarze leicht lockige Haare und einen dunklen Dreitage-Bart. Zur Tatzeit soll er eine Mütze, eine Jeans und eine schwarze enganliegende Sportjacke getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell