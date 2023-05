POL-OG: Bischweier - Teiglinge machen den Verkehr unsicher

Kehl (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, ohne verletzte Personen, kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Kehl. Ein 42-jähriger Golf-Fahrer fuhr auf der B28 aus Richtung Offenburg und missachtete das Rotlicht an der Kreuzung Straßburger Straße / Großherzog-Friedrich-Straße. Ein Jaguar-Fahrer fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein und stieß dort mit dem Golf zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. /vo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr