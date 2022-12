Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag den 05.12.2022, in der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 10:45 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines in der Niederbexbacher Straße in Höhe der Hausnummer 65 abgestellten weißen Kleintransporters mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

