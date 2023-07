Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Altpapiercontainer brannten

Hagenow (ots)

In Hagenow hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen drei brennende Altpapiercontainer gelöscht. Der angerichtete Schaden soll sich schätzungsweise auf ca. 3.000 Euro belaufen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 03:00 Uhr in der Schillerstraße ereignete hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

