Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Rheinstrandbad

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 09:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter ins Rheinstrandbad in Karlsruhe-Daxlanden ein.

Die Eindringlinge stiegen offenbar über das Eingangstor und drangen im Anschluss gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten im Schwimmbad ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und Schubladen. Sie entwendeten aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld sowie Modeschmuck und Fundsachen. In der Folge rissen die Täter einen Wandtresor brachial aus der Halterung, hebelten ihn auf und nahmen daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe an sich. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell