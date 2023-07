POL-LWL: Auto geriet auf der B 321 in Brand

Boizenburg (ots) - In Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mehrere Garagen aufgebrochen und daraus unter anderem verschiedenes KFZ-Zubehör gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in einem Garagenkomplex in der Straße "Weg der Jugend". Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter die Tore von insgesamt 7 Garagen auf und stahlen nach einer ersten Übersicht Winterreifen, verschiedene Werkzeuge und ...

