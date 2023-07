Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Männer beklebten Polizeirevier mit Hansa-Stickern

Sternberg (ots)

In Sternberg haben zwei Männer am frühen Montagmorgen das Gebäude des dortigen Polizeireviers mit mehreren Hansa Rostock-Stickern beklebt. Die beiden Verdächtigen wurden dabei von der Polizei überrascht und flüchteten daraufhin zu Fuß. Einer der Beiden, ein 28-jähriger Mann aus der Region, konnte anschließend von Polizisten gestellt werden. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, befanden sich mehrere Aufkleber an den Fensterscheiben des Polizeireviers sowie an dem Hoftor. Überdies stellte die Polizei wenig später die gleichen frisch angebrachten Aufkleber im Stadtgebiet, unter anderem an Gebäudefassaden und an mehreren Laternen sowie Mülleimern, fest. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen illegalen Plakatierens aufgenommen.

