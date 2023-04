POL-HI: Unter Drogeneinfluss im Auto unterwegs - Polizei Bad Salzdetfurth beendet zwei Drogenfahrten

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 17.04.2023, gab es in der Bernwardstraße und in der Katharinenstraße in Hildesheim mehrere Polizeieinsätze, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Hannoveraner in den späten Nachmittagsstunden in einem Geschäft in der Bernwardstraße erschienen und mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Nachdem der Streit in eine ...

