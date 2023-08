Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Artern (ots)

Von einem Pkw wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schönfelder Straße eine Kennzeichentafel KYF-R 278 abgeschraubt. Angaben zum Täter und zum Verbleib werden an die Polizeistation Artern erbeten.

