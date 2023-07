Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ganoven gehen gezielt Fahrzeuge an

Korschenbroich, Neuss (ots)

Diebe machten sich am Mittwoch (12.07.) an einem geparkten Transporter an der Straße Am Waldfriedhof in Korschenbroich zu schaffen. Innerhalb der kurzen Abwesenheit des Fahrzeugnutzers von 12:05 Uhr bis 12:20 Uhr schlugen sie eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine braune Stoffherrentasche aus dem Fahrzeug.

Ein ähnliches Bild ergab sich gestern für eine 22-jährige Neusserin. Bei der Rückkehr an das von ihr genutzte Fahrzeug, welches auf dem Wendersplatz in Neuss geparkt war, musste sie feststellen, dass Diebe eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen hatten. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten sie eine Handtasche und einen Rucksack. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 20:30 Uhr.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13.07.), gegen 03:30 Uhr, wurden Anwohner am Gepaplatz von einer Autoalarmanlage geweckt. Bei der Nachschau sahen die Anwohner zwei Personen am geparkten Pkw ihres Nachbarn. Zunächst hielten sie die Personen für Berechtigte. Als ihnen die Situation komisch vorkamen, sprachen sie die Personen vom Fenster ihrer Wohnung aus an. Die beiden Täter ergriffen darauf in Flucht in Richtung Sophienstraße. Die Anwohner kontaktierten den rechtmäßigen Fahrzeugeigentümer. Dieser stellte bei Nachsicht fest, dass die Diebe die Fahrzeugtür des Pkw geöffnet und die Abdeckung des Armaturenbretts entfernt hatten. Die Fahndung der alarmierten Polizei im Nahbereich verlief negativ. Die beiden Täter konnten vage beschrieben werden. Es habe sich um zwei schlanke, große, dunkelgekleidete Männer gehandelt.

In derselben Nacht ging eine Täterin einen geparkten Pkw an der Schorlemerstraße in Neuss an. Gegen 03:00 Uhr wurde ein 52-jähriger Neusser in seiner Wohnung durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als er nachsah, woher die Geräusche stammten, bemerkte er, dass sich eine weibliche Person an seinem Pkw befand. Die Frau hatte den Kofferraum seines Fahrzeugs geöffnet. Als er die Frau ansprach, ergriff diese die Flucht in Richtung Innenstadt. Die Frau habe lange Haare zum Zopf getragen. Bekleidet war sie mit einem rosafarbenen Oberteil und Turnschuhen. Das Alter der Frau schätzte der Zeuge auf 40 bis 50 Jahre. Nach ersten Erkenntnissen entkam die Diebin ohne Beute.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges in Sachzusammenhang beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter der 02131-3000 an die Polizei zu wenden. Das Auto ist kein Safe: Die Polizei rät dazu keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lagern. Nach Verlassen des Fahrzeuges sollten Sie sich durch das Ziehen des Türgriffs vergewissern, dass Kraftfahrzeug ordnungsgemäß verriegelt ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell