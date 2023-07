Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rennrad von 13-Jährigem geraubt

Kaarst (ots)

Am Dienstag (11.07.) ereignete sich, gegen 22:15 Uhr, auf einem Schulhof an der Pestalozzischule in Kaarst ein räuberischer Diebstahl zum Nachteil eines 13-Jährigen.

Der junge Kaarster hatte sein schwarz blaues Rennrad Focus Cayo auf dem Schulhof abgelegt. Bei der Rückkehr, nur wenige Momente später, stellte der 13-Jährige fest, dass ein anderer Jugendlicher sein Fahrrad in den Händen hielt und gerade im Begriff war mit diesem zu türmen. Der Kaarster bot dem Fahrraddieb in seiner Verzweiflung Bargeld an, um sein Rad zurückzuerhalten. Der Dieb näherte sich dem Kind und nahm das gebotene Geld an sich. Anschließend schien er auf den Deal zu ignorieren und begab sich wieder zu dem abgelegten Rennrad. Um zu verhindern, dass der Langfinger nun mit dem Fahrrad flüchtet, griff der Kaarster nach seinem Rad. Es entstand ein Gerangel um das Rad, bis es dem 13-Jährigem entglitt. Um seine Beute zu sichern, schlug und trat der Jugendliche nun nach dem Bestohlenen. Anschließend flüchtete der Jugendliche mit dem Rennrad des Kaarsters in Richtung Erftstraße.

Durch die Tritte und Schläge wurde der 13-Jährige im Gesicht verletzt. Es waren deutliche Kratzer und Beulen sichtbar. Außerdem zerriss der Täter das Radtrikot und den beschädigte den Fahrradhelm. Der Täter war in Begleitung eines weiteren Jugendlichen. Dieser war nicht an der Tat beteiligt, schien aber zum Dieb zu gehören. Nach der Tat entfernte dieser sich gemeinsam mit dem Täter. Der Jugendliche fuhr dabei mit einem E-Scooter.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen um einen schlanken Mann im Alter von 16 bis 20 Jahren und einer Größe von circa 180 Zentimetern. Der Dieb trug die schwarzen Haare kurz und wirkte "südländisch". Bei Tatausführung war er mit einer grauen Jogginghose, weißen Socken und Badelatschen bekleidet. Bei der Begleitung des Täters habe es sich um einen jungen Mann im Alter 16 bis 20 Jahren mit schlanker Statur und europäischem Aussehen gehandelt. Die blonden Haare waren kurz geschnitten. Bekleidet war er mit einem bordeauxfarbenen T-Shirt mit einem weiß-schwarzem Längsstreifen, schwarzen Jeans und weißen Sneakern.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

