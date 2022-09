Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrerin stößt mit Rennradfahrer bei Barmke zusammen. Rennradfahrer schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Helmstedter mit seinem Rennrad die Landstraße von Barmke nach Mariental-Dorf. Ein sich aus Richtung Rottorf am Klein nähernder Seat stieß nach der Einmündung den Rennradfahrer an und dieser stürzte in den rechten Straßengraben. Die 51-Jährige Seat-Fahrerin, ebenfalls aus Helmstedt, konnte der Polizei keine Erklärung abgeben, warum sie mit ihrem Pkw den Rennradfahrer angestoßen hatte. Offensichtlich hatte sie diesen übersehen und den erforderlichen Seitenabstand von mindestens 1,5 Meter beim Überholen nicht eingehalten. Der Rennradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Das hochwertige aus Carbon gefertigte Rennrad wurde erheblich beschädigt, so dass der Schaden mindestens 2000 Euro beträgt. An dem Seat entstand nur Lackschaden an der vorderen Stoßstange. Die Polizei Helmstedt nahm Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell