Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jähriger mit Messer in der S-Bahn unterwegs

Stuttgart (ots)

Ein 47-Jähriger fuhr am gestrigen Dienstagmorgen (10.01.2023) mit einer S-Bahn in Richtung Schwabstraße, wobei er während der Fahrt eine Sturmhaube und ein langes Messer hervorholte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der deutsche Staatsangehörige am gestrigen Tag gegen 09:30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Schwabstraße. Während der Fahrt soll der 47-Jährige ein langes Messer sowie eine Sturmhaube hervorgeholt und diese auch aufgesetzt haben. Zeugen verständigten daraufhin die Landes- und Bundespolizei, woraufhin eine sofortige Fahndung nach dem Mann eingeleitet wurde. Dieser hatte die S-Bahn inzwischen verlassen, konnte jedoch schließlich durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Haltepunkt Stadtmitte festgestellt werden. Der aggressive und bereits polizeibekannte 47-Jährige wurde zu Boden gebracht und gefesselt auf die Dienststelle verbracht. Während der Maßnahmen beleidigte der mit über 2 Promille alkoholisierte Mann zudem mindestens einen Reisenden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und das von dem Beschuldigten mitgeführte Messer sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell