Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Automatendiebe wecken Zeugen durch Knall

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag (11.07.) auf Mittwoch (12.07.), gegen 03:00 Uhr, riss ein lauter Knall unter anderem einen Anwohner der Landstraße in Grevenbroich aus dem Schlaf.

Als der Grevenbroicher nach der Geräuschursache schaute, sah er an einem Zigarettenautomaten an der Straße zwei Gestalten, die mit Brecheisen versuchten den Automaten zu öffnen. Außerdem nahm der Zeuge starken Geruch, wie nach dem Abfeuern von Pyrotechnik, wahr. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, flüchteten die beiden Täter in Richtung Goldregenstraße.

Durch den Zeugen erhielten die Beamten eine gute Personenbeschreibung:

Einer der Täter konnte als männlich mit südländischem Aussehen beschrieben werden. Der circa 190 Zentimeter große Mann hatte eine schlanke Statur und trug einen Bart. Bei Tatausführung war dieser mit einem dunklen Oberteil, einer dunklen Baseballkappe und weißen Schuhen bekleidet.

Der andere Mann wirkte auf den Zeugen osteuropäisch, war dicklich und hatte eine Größe von etwa 175 Zentimetern. Dieser trug eine graue kurze Hose.

Das Kriminalkommissariat 24 übernahm die Ermittlungen. Es werden weitere Zeugen gesucht. Wenn Sie Hinweise im Sachzusammenhang geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02131-3000 bei der Polizei.

