POL-NE: Einbrecher nutzen Urlaubszeit

Bei der Rückkehr aus dem Urlaub mussten Bewohner eines Reihenhauses an der Arndtstraße in Meerbusch Lank-Latum erschrocken feststellen, dass Einbrecher in ihr Haus eingedrungen waren.

Zutritt verschafften die Täter sich durch das Einschlagen eines rückwärtigen Fensters. Die Diebe durchwühlten Schränke, Kommoden und Schubladen bei ihrer Suche nach Beute. Den Kriminellen gelang die Flucht mit Bargeld als Beute. Der Tatzeitraum ließ sich auf den Zeitraum zwischen dem 06.07.2023, circa 10:00 Uhr, bis zum 10.07.2023, circa 17:40 Uhr, eingrenzen.

Die Ermittlungen in dem Fall übernahm das Kriminalkommissariat 14.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Sichere Verwahrung sichert Wertvolles: Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen. Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder Schmuck, der nur selten gebraucht wird, sind am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben. Sparbücher, Schmuck, Bargeld und Scheckformulare, die Sie im Haus behalten möchten, sollten Sie nicht in einer Kassette, sondern in einem Wertbehältnis aufbewahren. Das Wertbehältnis sollte versteckt eingebaut und fest verankert werden.

