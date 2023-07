Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Einbrüche am Wochenende

Neuss / Dormagen / Korschenbroich (ots)

Das Wochenende (07.07. bis 09.07.) nutzten Einbrecher, um in fünf Häuser und Wohnungen im Rhein-Kreis einzusteigen.

Am Freitag (07.07.) warteten Diebe die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Kreitzer Straße in Neuss ab. In der Zeit zwischen 10:05 Uhr und 13:45 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Haus. Die Wohnräume durchwühlten sie auf ihrer Suche nach Beute. Anschließend entkamen die Einbrecher unbemerkt. Ob sie dabei tatsächlich etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unbekannt.

Ebenfalls am Freitag brachen Täter in ein Einfamilienhaus an der Landstraße in Korschenbroich ein. Bei der Rückkehr der Bewohner stellten diese fest, dass das Haus durchwühlt wurde. Die Täter entwendeten Armbanduhren und einen Tresor. Die Tatzeit ließ sich auf die Zeit von 07:00 Uhr morgens bis 18:20 Uhr abends eingrenzen.

In der Nacht von Freitag (07.07.), 22:00 Uhr, auf Samstagmorgen (08.07.), 08:45 Uhr, verschafften sich Diebe Zutritt in ein Wohnhaus an der Leckenhofstraße in Dormagen. Auch hier durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entkamen anschließend. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit noch ermittelt.

Am Samstag drangen Täter in ein Haus an der Jahnstraße in Neuss ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Die Einbrecher durchwühlten auf der Suche nach Beute Schränke und Kommoden. Ob etwas fehlte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr.

Die kurze Abwesenheit eines Bewohners einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Baldhof nutzten Diebe am Sonntag (09.07.) aus, um in die Wohnung zu gelangen. Sie entkamen anschließend mit Bargeld. Für die Tat reichte den Dieben ein Zeitfenster von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr.

Die Ermittlungen in allen fünf Fällen übernahm das Kriminalkommissariat 14. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie im Zusammenhang mit einer der Taten etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000.

Nachbarschaft schafft Sicherheit: Die Polizei kann nicht überall sein. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Vereinbaren Sie mit den Anwohnern Ihrer Straße, gegenseitig bewusst auf verdächtige Situationen zu achten. Im Verdachtsfall zögern Sie nicht und alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

