POL-NE: Verdächtige Geräusche führen zu Gesuchtem

Dormagen (ots) - Nachdem Zeugen am Freitag (07.07.), gegen 22:40 Uhr, auf einem Parkplatz am Herrenweg einen rücksichtslosen Autofahrer gemeldet hatten, konnte eine Streifenwagenbesatzung das beschriebene Fahrzeug wenig später im Rahmen der Fahndung an der L 280 anhalten. Zuvor hatte der Fahrer des Wagens unter den Augen der Beamten eine rote Ampel überfahren und war auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten. Der 31 ...

