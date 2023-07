POL-NE: Schrottberg in Flammen

Neuss (ots) - Zuletzt am 29.06.2023 wurde an dieser Stelle über den Diebstahl von Wohnwagen von einem Abstellplatz an der Kaarster Straße in Neuss berichtet. Den entsprechenden Link finden Sie unter dieser Pressemeldung. Nun meldete ein weiterer Geschädigter den Diebstahl seines Wohnanhängers. Am Samstag (08.07.), in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:40 Uhr am Morgen, nutzten Diebe ihre Chance, um den Caravan zu stehlen. ...

mehr