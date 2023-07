Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnwagendiebe schlagen wieder zu

Neuss (ots)

Zuletzt am 29.06.2023 wurde an dieser Stelle über den Diebstahl von Wohnwagen von einem Abstellplatz an der Kaarster Straße in Neuss berichtet. Den entsprechenden Link finden Sie unter dieser Pressemeldung.

Nun meldete ein weiterer Geschädigter den Diebstahl seines Wohnanhängers. Am Samstag (08.07.), in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:40 Uhr am Morgen, nutzten Diebe ihre Chance, um den Caravan zu stehlen. Hierfür trennten sie zunächst die Parkkralle, die zur Sicherung des Anhängers angebracht war, ab. Danach entkamen sie mit dem Wohnwagen von dem Abstellgelände.

Bei dem Wohnanhänger handelt es sich um einen Caravan der Marke Fendt-Caravan vom Typ 515 mit dem amtlichen Kennzeichen NE-CR5857.

Auch in diesem Fall übernahm das Kriminalkommissariat 22 die Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Meldung vom 29.06.2023 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5546771

Betrug macht keine Ferien: Vorsicht beim Fahrzeugkauf. Mit diesem Motto warnt das BKA vor dem Kauf vermeintlicher Schnäppchen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Warnhinweise/230628_KFZ_Kriminalitaet.html

