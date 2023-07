POL-NE: Kleinwagen erfasst Fußgänger - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Am Freitag (07.07.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 06:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Berghäuschensweg gerufen. Bei Eintreffen trafen die Kräfte auf eine in Flammen stehende Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Wohnungsinhaber konnten sich selbständig aus der Wohnung retten und sind durch Rettungssanitäter leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die ...

