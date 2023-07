Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw brennt innerhalb weniger Minuten aus

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (08.07.), gegen 16:15 Uhr, besuchte eine 57-jährige Grevenbroicherin ihren Bruder an der Straße Im Kamp in Grevenbroich. Hierfür fuhr die Grevenbroicherin mit ihrem Pkw zur genannten Anschrift. Schon bei ihrer Ankunft bemerkte sie leichten Brandgeruch im Fahrzeuginnern. Innerhalb weniger Augenblicke geriet das Fahrzeug darauf in Vollbrand.

Der Pkw-Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr in wenigen Minuten vollständig gelöscht werden.

Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurden in der Nähe befindliche Objekte in Mitleidenschaft gezogen. So wurde ein Glaseinsatz einer Haustür beschädigt. Es befand sich ein Riss im Glas. Ebenso zeigte sich ein Riss in einem Fenster des Hauses. Bei einer Straßenlaterne schmolz die Beschichtung und es verformte sich das angebrachte Schild. Auch der Asphalt unter dem brennenden Pkw verformte sich durch die Hitzeeinwirkung. Ein weiterer geparkter Pkw, welcher in der Nähe des Brandgeschehens befand, wurde an der Frontstoßstange beschädigt.

Der gelöschte Pkw der Grevenbroicherin musste anschließend abgeschleppt werden.

Es wurden keine Personen durch den Brand verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell