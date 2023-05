POL-PDLU: Einbrecher verrichtet seine Notdurft in Büro

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 19.05.2023, 14:00 Uhr bis zum 22.05.2023, 07:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude in der Kardinal-Wendel-Straße. Dabei zerstörten sie ein Fenster und entwendeten eine Bluetooth-Lautsprecherbox. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu ...

