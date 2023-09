Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft "Am Sägeteich" am Donnerstagabend haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte ein zunächst verbaler Streit. In der Folge soll ein beteiligter 36-Jähriger eine Pfanne aus seinem Zimmer geholt und auf einen 44-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 20-Jähriger, der einschreiten wollte, konnte einem weiteren Schlag ausweichen. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde zudem ein Stuhl als Waffe verwendet, wodurch ein weiterer Zeuge, der ebenfalls schlichten wollte, an der Hand getroffen wurde. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation beruhigen. Es wurde festgestellt, dass niemand schwerer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen dauern an. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell