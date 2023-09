Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Wertsachen gestohlen, Zeugen gesucht

Kehl, Kork (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Haus in der "Zirkelstraße" zu einem Diebstahl, bei welchem mehrere Wertsachen entwendet wurden. Die Bewohnerin soll gegen 15:40 Uhr für kurze Zeit ihr Haus verlassen haben. Als Besagte zu diesem wieder zurückkehrte habe sie beobachtet, wie eine fremde Frau das Grundstück ihres Hauses verließ. Diese soll Aussagen zu Folge von schlanker Statur, circa 1,60m groß, gebräunt und zwischen 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe die Frau lange, dunkle Haare gehabt. Im Versuch der Unbekannten nachzueilen bemerkte die Anwohnerin noch eine weitere Dame. Zurück im Haus musste sie feststellen, dass sowohl Bargeld als auch ein Schmuckstück entwenden wurden. Die zuständigen Beamten des Polizeirevier Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und erbeten Hinweise unter der Rufnummer 07851 893-0.

/gi

