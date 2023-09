Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unter Alkoholeinfluss, Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am vergangenen Freitagabend kam es in der "Rathausstraße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Traktor mit schätzungsweise 25.000 Euro Sachschaden. Ein 53-jähriger Mercedes Fahrer befuhr gegen 21 Uhr die "Rathausstraße" in Richtung Rhein. Hier soll der Mann mit seinem Pkw von der Fahrspur nach rechts auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der angehängten Rundballenpresse des ihm entgegenkommenden Traktors kollidiert sein. Es stellte sich heraus, dass der Lenker des Mercedes, mit einem nachgewiesenen Promillewert von über 1,5, zu gegebener Zeit unter Alkoholeinfluss stand. Sowohl der 53-Jährige als auch der 50-jährige Fahrer des Traktor blieben unverletzt. Ein genauerer Tathergang ist nach Stand der jetzigen Ermittlungen noch nicht bekannt. Zeugen, die diesbezüglich weitere Informationen liefern könnten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07821 277-0 an die zuständigen Beamten des Polizeireviers Lahr zu wenden.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell